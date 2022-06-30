Банкам запретили продавать инвестпродукты под видом вкладов: что изменится для клиентов

С 1 июля российским банкам запрещено продавать инвестиционные продукты под видом вкладов. Речь идет, прежде всего, об инвестиционном страховании жизни и индивидуальном пенсионном плане. Теперь кредитная организация обязана предупреждать своих клиентов о том, что инвестиции – это всегда риск, при котором доходность вам гарантировать не могут. Кроме того, деньги, вложенные в инвестпродукты, не застрахованы государством.

По данным Уральского ГУ Банка России, только за первый квартал 2022 года жители Свердловской области купили 22 тысяч полисов добровольного страхования на 1,3 миллиона рублей. Инвестиционное и накопительное страхование жизни – банковские инструменты, которые объединяют страхование и инвестирование. Как правило, часть денег клиента вкладывается в акции и облигации, то есть подвержена всем биржевым рискам. Кроме того, от вклада этот продукт отличает отсутствие государственного страхования.

Однако до сих пор некоторые банки, предлагая клиентам свои услуги, подменяли одно понятие другим (так называемый мисселинг). Проще говоря, людям рассказывали, что ИСЖ – тот же вклад, с гарантированной доходностью. С января по май 2022 года жители Свердловской области направили в Банк России 47 жалоб на мисселинг. Но с 1 июля указанием Банка России вводить клиентов в заблуждение запрещено.

«Чаще всего с подменой финансовых продуктов люди сталкиваются в офисах банков, когда их на словах уверяют, что, например, инвестиционное страхование жизни или другой сложный продукт так же надежен, как и вклад, но при этом выгоднее, – рассказал начальник управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России в УрФО Сергей Кокоулин. – Часто на бумаге все написано правильно, но в процессе общения человек либо вводится в заблуждение, либо ему не полностью раскрывают информацию о рисках таких продуктов. Теперь банк будет обязан проинформировать клиента о самых важных характеристиках, например, что инвестиционное страхование жизни – это не депозит, что вложенные деньги не застрахованы государством, а доходность по полису не гарантирована. Это необходимо для того, чтобы потребитель, выбирая финансовый продукт, делал информированный выбор».

Теперь банк, продающий потребителю тот или иной продукт, в дополнение к договору должен будет предоставить ему информацию в письменном виде в простой табличной форме. Это поможет клиенту лучше понять содержание договора, который как правило написан сложным языком. В таблице будут перечислены все особенности и риски того или иного финансового продукта. Клиент, в свою очередь, должен будет поставить подписи в каждой графе. Так он подтверждает, что ознакомился с условиями и понял их смысл.

«Например, если банк продает полис добровольного страхования жизни с инвестиционной составляющей, в таблице должна быть информация о том, что гарантия получения доходности отсутствует, а договор добровольного страхования жизни не является договором банковского вклада, – пояснили в Уральском ГУ Банка России. – Причем регулятор запрещает банкам изменять содержание и формулировки большей части информационных таблиц. Тем самым банки лишаются возможности «затуманить» понимание сути предложения. Важное новшество нового порядка – если сотрудник банка доводит информацию до клиента устно, она должна строго соответствовать тому, что передается ему в письменной форме».

За нарушение новых правил банкам грозят серьезные санкции. Банк России вправе приостановить продажи финансовых продуктов, по которым конкретный банк допустил нарушения правил информирования. В особых случаях регулятор сможет потребовать от банка выкупить такие продукты у клиентов, которые захотят продать их по цене приобретения.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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