Орлов о развязке на Луганской: «Планируем открыть движение к 1 августа»

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал ход работ на развязке Луганская-Машинная, ремонт там идёт второй год, и движение ограничено. По словам главы города, работы завершат в срок, а движение откроется даже чуть раньше.

«На Урале, к сожалению, сезон короткий, в этом году, кроме того, что температура не радует, очень много дождей, приходится ждать сухое время, поэтому надо максимально быстро отремонтировать все дороги, которые мы запланировали на этот сезон. Развязкой Луганская-Машинная ежедневно пользуются десятки тысяч водителей, поэтому отремонтировать мы планируем ее в максимально короткий срок. Эта развязка ремонтируется в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Необходимо ещё отремонтировать все деформационные швы, все заменить, потому что развязка была построена в 2002 году и ни разу не ремонтировалась. В то время никто не думал, что нагрузка на улично-дорожную сеть настолько возрастёт. Это 30 тысяч квадратных метров, как четыре футбольных стадиона. Работы ведутся в круглосуточном режиме, этот объект выведен у меня на монитор, я могу в кабинете наблюдать, сколько тут техники, сколько людей. Мы планируем движение открыть уже первого августа, раньше намеченного срока, а полноценно открыть развязку вместе со всеми съездами к началу учебного года», – сообщил Орлов в эфире телеканала «Вести. Урал».

Екатеринбург, Елена Сычёва

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