Полиция: каждый пятый иностранец нарушает закон

Каждый пятый иностранный гражданин имеет проблемы с законом – таковы итоги рейда, который провели полицейские Екатеринбурга накануне в Железнодорожном районе. Силовики проверяли рынки, киоски, кафе.

«Всего 29 июня было проверено порядка 100 иностранцев. Около 20 человек, в действиях которых были выявлены нарушения миграционного законодательства, доставлены для разбирательства в отделы полиции», – сообщили в пресс-службе городской полиции, уточнив, что проверки ждут и юрлиц, которые используют труд нелегалов.

В ходе рейда полицейские нашли и других нарушителей – тех, кто распивал алкоголь в общественных местах и хулиганил.

В проверке приняли участие участковые, сотрудники ППС и миграционных подразделений, кинологи, представители Центра Э, бойцы спецподразделения ГРОМ, оперативники ОБНОН.

Екатеринбург, Елена Сычева

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