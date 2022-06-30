Составлен топ стран, куда ездят отдыхать россияне

Россияне вдвое реже стали отдыхать за рубежом по сравнению с допандемийным 2019-м. При этом число наших сограждан, отправившихся в путешествие за границу в апреле-июне, стало рекордным за три последних года. Таковы выводы экспертов «МегаФона», проанализировавших роуминг-статистику.

Есть и другие занимательные факты. Например, россияне стали выбирать длинные поездки, а не короткие, как прежде. «Средняя продолжительность заграничной поездки выросла с восьми дней в 2019 году до десяти в 2022-м. Из-за усложнившейся и подорожавшей логистики люди все чаще отказываются от коротких путешествий», – уточнили в «МегаФоне».

Что касается направлений, то в лидерах у россиян Белоруссия, Турция и Казахстан. В 2019 году расклад был другой – Белоруссия была на второй строчке после Турции, которая являлась безусловным лидером рейтинга, а замыкала тройку Финляндия. «Если количество туристов в Белоруссии в 2022 году уже сопоставимо с допандемийными временами, то в Турции оно сократилось почти вдвое, а в Казахстане выросло на 52%. Белоруссия стала не только самым популярным у туристов направлением, но и чемпионом по продолжительности звонков – в среднем 26 минут на одного путешественника. С 1 апреля «МегаФон» обнулил плату за входящие звонки в роуминге в этой стране. Второе и третье место по продолжительности разговоров заняли ОАЭ (19 минут на человека) и Греция (16 минут)», – отметили в компании.

Есть страны, которые резко набирают популярность у российских туристов по сравнению с допандемийным годом – это Киргизия (+71%) и Узбекистан (+55%). Впрочем, некоторые россияне возобновили полёты а экзотические страны: Шри-Ланка показала рост относительно 2019 года на 39%, Мальдивы – на 27%, Сейшелы – на 4%.

«Мы видим, что потребление услуг в роуминге на одного клиента постоянно растет. Если раньше многие абоненты уже в самолете отключали мобильные данные, опасаясь незапланированных трат, то сейчас пользуются услугой, как в обычной сети. Для этого мы не только предлагаем максимально выгодные тарифы и пакеты услуг, но и используем технические решения, с которыми пользоваться связью в поездках удобно. Например, настроили синхронизацию приложений и облачных хранилищ в роуминге таким образом, чтобы технический трафик был минимальным – в результате он сократился с 14 до 4%. Это деньги, которые абоненты смогли сэкономить без потери комфорта. Кроме того, мы предоставляем первые 100 Кб трафика бесплатно – если пользователь случайно зашел в приложение и сразу его закрыл, списание не произойдет», – рассказал коммерческий директор «МегаФона» Павел Тулубьев.

В итоге потребление трафика в поездках выросло на 60% по сравнению с 2019 годом. Наибольший расход приходится на YouTube (8%). Далее следуют WhatsApp (6%), Telegram (5%) и VK (4%), «Яндекс.Музыка» и TikTok – по 2%. В топе стран, где наиболее активно используют мобильный интернет, – Греция (2,7 ГБ на человека за поездку), Азербайджан (2,5 ГБ) и ОАЭ (2,0 ГБ).

«Чтобы выбрать оптимальное предложение для роуминга, на сайте и в приложении создан специальный калькулятор. Например, сообщение из 500 символов в WhatsApp потребует 1 МБ, а 60-минутная видеоконференция в Zoom в HD-качестве – 1,5 ГБ. Отвечая на запросы абонентов, которые в роуминге все чаще пользуются видео, «МегаФон» предложил специальные увеличенные пакеты трафика –10 и 30 ГБ», – напомнили в компании.

Екатеринбург, Елена Сычева

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