По новой схеме мошенница похитила у пенсионеров 860 тысяч рублей

В Екатеринбурге выявили новую схему мошенничества, рассчитанную на пожилых людей. Находчивая женщина говорила пенсионерам, что родственники заказали для них доставку продуктов и просят за это заплатить. Параллельно, находясь в квартирах стариков, злоумышленница похищала найденные накопления. Известны случаи хищения 862 тысяч у шести потерпевших. Женщина задержана и пойдет под суд.

52-летняя мигрантка промышляла на территории Ленинского и Орджоникидзевского районов весной этого года. По данным пресс-службы областной прокуратуры, ей удалось обмануть и обворовать как минимум шестерых пенсионеров, в том числе у 95-летней бабушки мошенница украла 350 тысяч.

«Женщина подходила к пенсионерам, ветеранам труда и под предлогом того, что родственники потерпевших заказали последним продукты питания, сообщала им заведомо ложные сведения о необходимости расчета за них. После чего злоумышленница брала у потерпевших денежные средства и, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, скрывалась с места происшествия. Кроме того, находясь в квартирах потерпевших, обвиняемая похищала накопления пенсионеров», – сообщили в прокуратуре.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» (ч.2 ст 159 УК РФ), «Кража» (п. «в» чч. 2, 3 ст. 158 УК РФ). Расследование уже закончено, дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением передано в Орджоникидзевский районный суд.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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