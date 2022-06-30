В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге перекроют дороги ради крестного хода

Крестный ход от Храма на Крови до Ганиной Ямы во время Царских дней в этом году пройдет в ночь с 16 на 17 июля. На этот период сотрудники ГИБДД будут поэтапно перекрывать разные участки дороги, по которым в данный конкретный момент движутся паломники.

По данным Госавтоинспекции, на продолжительный период будет закрыто движение транспорта возле Храма на Крови: машины не пустят с 15 часов 16 июля до 03 часов 17 июля. В это время здесь будут собираться паломники со всей России, которые приедут на Царские дни.

Ночью, после праздничного богослужения, колонна паломников выдвинется в сторону Ганиной Ямы. По пути движения дороги также будут перекрывать:

– улица Царская, от Первомайской до Дзержинского, с 15:00 16 июля до 03:00 17 июля;

– улица Толмачёва, от Первомайской до проспекта Ленина, с 02:30 до 08:00;

– проспект Ленина, от Карла Либкнехта до Репина, с 02:30 до 08:00;

– улица Татищева, от Репина до Токарей, с 02:30 до 08:00;

– улица Токарей, от Татищева до Кирова, с 02:30 до 08:00;

– улица Бебеля, от Кирова до Готвальда, с 02:30 до 08:00;

– нечётная сторона улицы Халтурина, от Готвальда до Технической, с 02:30 до 08:00;

– улица Техническая, от Бебеля до Решётской, с 02:30 до 08:00;

– улица Решётская, от Технической до Леваневского, с 02:30 до 08:00;

– улица Леваневского, от Решётской до автодороги в Шувакиш, с 02:30 до 08:00;

– автодорога в поселок Шувакиш, от Леваневского до Зеленой, с 02:30 до 08:00;

– улица Зелёная, от автодороги в посёлок Шувакиш до проезда Первый, с 02:30 до 08:00.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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