В Нижнем Тагиле эвакуировали больницу из-за сообщения о бомбе

Сегодня днем в Нижнем Тагиле поступило сообщение о минировании центральной городской больницы № 1. Всех пациентов и персонал клиники эвакуировали в короткие сроки – за 13 минут, но тревога оказалась ложной.

«В настоящее время больница работает в обычном режиме. Вызов о минировании поступал. Эвакуация пациентов длилась 13 минут. Никто не пострадал, все пациенты были обеспечены необходимой медицинской помощью», – сообщил «Новому Дню» руководитель пресс-службы областного минздрава Константин Шестаков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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