Ослик и игрушки для взрослых. Что находят на сортировке мусора (ФОТО)

В Екатеринбурге действует так называемый дуальный раздельный сбор мусора – в одни контейнеры предполагается складывать смешанные отходы, которые не подлежат переработке, во вторые то, чему можно дать вторую жизнь. Сюда идут бумага, картон, стекло, металлы, пластик, и так далее. На мусоросортировочном комплексе из массы потенциального вторсырья отбирают лишнее, сортируют по группам, прессуют и уже тогда передают на переработку. Иногда работники МСК делают удивительные находки. Из последнего – нашелся большой ослик и целый пакет разнообразных игрушек для взрослых. Все эти находки – резиновые или латексные, поэтому не могут направиться на переработку: компаний, принимающих такие отходы, в Екатеринбурге нет.

Также в пресс-службе «Спецавтобазы» сообщили, что временно не собирают и обычные пластиковые игрушки – они сделаны, как правило, из разных видов пластмассы, спроса на такой тип отходов нет, это сложно для переработки. «В каждом городе есть какие-то фонды и пункты приема старых и ненужных вещей, специальные точки для благотворительного сбора при храмах. В них в том числе часто принимают и детские игрушки, которые потом направляют в детские дома, малообеспеченным семьям. Поэтому мы рекомендуем сдавать ненужные игрушки туда – фактически это дарит им вторую жизнь. В противном случае эти вещи отправятся на полигон», – отметили в пресс-службе регоператора.

Ранее на мусоросортировочном комплексе нашли живую черепаху – ее кто-то выбросил в пакете с отходами, и та чудом избежала гибели в прессе для мусора. Животное приютил работник «Спецавтобазы».

Екатеринбург, Елена Сычева

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