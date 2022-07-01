Девочку на самокате сбил автобус (ФОТО)

На Московском тракте 13-летняя девочка попала под автобус 37-го маршрута, она решила переехать дорогу на самокате в неположенном месте.

Как сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу, ДТП случилось накануне, около трех часов дня, на 7-м километре Московского тракта, автобус ехал со стороны улицы Репина в сторону Светлореченской. Мать девочки рассказала полицейским, что около остановки «Контрольная» дочь решила пересечь проезжую часть на самокате, поскольку впереди не было автомашин. Девочка начала пересекать дорогу и угодила под автобус. Водитель рассказал, что для него все произошло неожиданно, он пытался затормозить, но не успел остановить тяжелую технику. Ребенок с травмами головы находится в больнице.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга настоятельно рекомендует родителям и законным представителям провести дополнительные беседы с детьми о соблюдении Правил дорожного движения. Ответственность за поведение детей на дороге, их знания и умения ориентироваться в транспортной среде лежит в первую очередь на родителях. Необходимо объяснить детям, что переходить проезжую часть нужно по пешеходному переходу. При использовании самоката и других средств индивидуальной мобильности, необходимо спешиться и только после этого переходить дорогу», – напомнили в ГИБДД.

Екатеринбург, Марина Иванова

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