Предприимчивая екатеринбурженка продавала щенков из приютов под видом породистых собак

Tкатеринбурженка с уже имеющейся судимостью год продавала доверчивым людям беспородных щенков под видом породистых. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, жертвами мошенничества стали в итоге 12 человек.

По версии следствия, обвиняемая, обладающая познаниями в области пород собак, на специализированном сайте разместила объявления, содержащие не соответствующую действительности информацию о продаже породистых щенков. Все тексты содержали фотографии щенков породы лабрадор, немецкая овчарка, бигль, шпиц, чихуахуа.

Далее злоумышленница договаривалась с покупателями и передавала беспородных щенков, подысканных ею в приютах, за оговоренную сумму.

Потерпевших подкупала стоимость щенков, которая была ниже рыночной в несколько раз.

С апреля 2020 года по май 2021-го обвиняемая причинила ущерб 12 гражданам на общую сумму 132 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 5 судебного Железнодорожного района Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Васильева

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