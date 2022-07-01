Предприимчивая екатеринбурженка продавала щенков из приютов под видом породистых собак

Tкатеринбурженка с уже имеющейся судимостью год продавала доверчивым людям беспородных щенков под видом породистых. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, жертвами мошенничества стали в итоге 12 человек.
По версии следствия, обвиняемая, обладающая познаниями в области пород собак, на специализированном сайте разместила объявления, содержащие не соответствующую действительности информацию о продаже породистых щенков. Все тексты содержали фотографии щенков породы лабрадор, немецкая овчарка, бигль, шпиц, чихуахуа.
Далее злоумышленница договаривалась с покупателями и передавала беспородных щенков, подысканных ею в приютах, за оговоренную сумму.
Потерпевших подкупала стоимость щенков, которая была ниже рыночной в несколько раз.
С апреля 2020 года по май 2021-го обвиняемая причинила ущерб 12 гражданам на общую сумму 132 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 5 судебного Железнодорожного района Екатеринбурга.
Екатеринбург, Елена Васильева
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