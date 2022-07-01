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Пятница, 1 июля 2022, 10:41 мск

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Пункт тестирования на ковид в Кольцово продолжит работу

Пункт тестирования на коронавирус в Кольцово, организованный санитарными ведомствами, продолжит свою работу, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Свердловского управления Роспотребнадзора. Однако в подразделении ждут публикации документа центрального аппарата ведомства, чтобы узнать все детали полного снятия коронавирусных ограничений, – пока нет официального подтверждения тому, что непривитым приезжающим в Россию из-за рубежа не потребуются тесты на коронавирус.

Ранее Роспотребнадзор снял все ограничения, включая масочный режим «в связи с устойчивым снижением в России и мире интенсивности эпидемии». «При ухудшении обстановки по Covid-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено», – подчеркнули в ведомстве.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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