Туроператор: горящих туров в этом году нет и не будет

В этом году туристам не стоит ждать горящих туров. Особенность текущей ситуации такова, что туры раскупаются заранее, несмотря на цены. Отели и в России, и в доступных зарубежных странах встают «на стоп».

«Мы готовились к более сложному летнему сезону. Учитывая, с какими ограничениями мы столкнулись в этом году, мы в целом довольны, как проходит сезон. Из Екатеринбурга рейсы летают в Анталью, продолжается перевозка в ОАЭ. С 23 июля появится возможность улететь в Хургаду. И, несмотря на то, что ценник, конечно, значительно превышает стоимость прошлых лет, в этом году мы вообще не говорим о горящих турах. Их нет. Все бронируется заранее. По России тоже все наземное обслуживание забронировано заранее», – рассказала на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» руководитель кластера Урал и Сибирь и обособленного подразделения в Екатеринбурге туроператора Fun&Sun Оксана Чувакова.

Директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко рассказал, что из-за крайне высокого спроса в Краснодарском крае уже растут цены, поэтому и здесь горящих туров не будет.

«Постепенно раскрутился Крым, несмотря на то, что логистика сегодня сложная. Постепенно входит в те показатели, которые были характерны в 2021 году, – добавил Осауленко. – В последние три года хорошо себя с точки зрения туризма проявляют Казань, Калининград. Очень активно в этом году начал раскручиваться Владивосток. Туроператоры с прошлого года ставили чартерные рейсы (из Москвы, – прим. ред.) на Сахалин, а в этом году это и Камчатка, и другие города. Местный туризм – в тренде своего развития. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Пандемия подвинула нас к тому, что этот тренд проявился должным образом и сегодня логически продолжается».

Осауленко также отметил, что сейчас российских туристов готовы по факту принять не более 10 стран, хотя заявляли о таком намерении более 100. Популярными остаются вообще три – Турция, Египет и ОАЭ. Также активно растет интерес к соседям России: Абхазии, Белоруссии, Армении, Казахстану.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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