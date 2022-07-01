Фонд святой Екатерины и Игорь Алтушкин стали лауреатами престижной премии

Фонд святой Екатерины и его соучредитель Игорь Алтушкин стали победителями премии «Твердые знаки», которую вручает издательский дом «Коммерсантъ». Премию председателю совета директоров Русской медной компании присудили в номинации «Свои о своих. Ньюсмейкер вне политики», а фонд стал лучшим в номинации «Инициативы». Лауреатов выбирали на основании исследования читательского интереса и цитируемости в федеральных и мировых СМИ.

«Учредители Фонда святой Екатерины поддерживают очень много идей и проектов, направленных на развитие города. Спасибо за вашу высокую оценку этой работы», – сказал директор благотворительного фонда Александр Андреев.

Церемония награждения прошла в администрации Екатеринбурга, а награды вручали глава города Алексей Орлов и директор издания Марина Архипова.

«Наш город – это город радушия и внимательности к ближнему, милосердия и доброты к тому, кто в этом нуждается именно сейчас. Только люди с добрым сердцем способны сопереживать и помогать. Екатеринбургская благотворительность является не каким-то модным веянием, а реальным душевным порывом», – отметил в своей речи Алексей Орлов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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