Уральского мэра признали виновным в уголовном преступлении – но наказания он избежит

Суд города Богдановича сегодня вынес решение по уголовному делу мэра этого же города Павла Мартьянова. Его судили по двум статьям – по части 1 статьи 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного положения» и по части 2 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Суд признал его виновным по обеим.

«Глава Богдановича с декабря 2019 года по январь 2020-го из корысти незаконно вмешался в деятельность предприятия, ведущего разработку и добычу полезных ископаемых на месторождении известняков. Он блокировал деятельность подрядчика по поставке горной массы с месторождения – пока в состав учредителей фирмы не включат нужных Мартьянову людей, причем доля их участия должна составить 51% уставного капитала», – рассказали в прокуратуре.

На личных встречах и в телефонных разговорах с директором компании мэр требовал пойти на его условия.

«В 2018 году глава Богдановича решил помочь своему другу-предпринимателю и решил заключить с ним договоры на капитальный ремонт домов культуры в селах Байны и Кунары без конкурсных процедур. Он потребовал от директора Центра современной культурной среды заключить договоры с единственными подрядчиками. Боясь, что его уволят, директор центра выполнил требование мэра», – сообщили в ведомстве.

Хотя Мартьянов был признан виновным по обоим эпизодам, от наказания по статье 169 УК РФ он избежит – за истечением срока давности. По другому эпизоду он должен будет заплатить штраф – 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил и, вероятно, будет обжалован.

Сам мэр вину не признал, а после того, как ему были предъявлены обвинения, он попал в больницу с инсультом.

Екатеринбург, Елена Сычева

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