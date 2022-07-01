В Пионерском районе начали укладывать новую тепломагистраль: жители на 30 лет забудут о прорывах (ФОТО)

В Пионерском районе Екатеринбурга началась реконструкция тепломагистрали М-37, которая обеспечивает весь район горячей водой и теплом. Из-за замены труб придется временно перекрывать улицы Сулимова и Учителей. Но зато жители района на 30 лет смогут забыть о повреждениях на трубопроводе, говорят энергетики.

Старая тепломагистраль М-37 находится в эксплуатации уже почти 40 лет: ее ввели в 1985 году. По словам представителей Екатеринбургской теплосетевой компании, в последние годы на этом участке фиксировали до 10 повреждений в год, что, естественно, сказывалось на качестве жизни в Пионерском. Поэтому этим летом полностью заменят 582 метра тепловой сети, все строительные конструкции: лотки, плиты, три тепловые камеры, неподвижные опоры и запорную арматуру. Сложность проекта заключается в том, что в местах перекладки проходят троллейбусные маршруты, инженерные коммуникации газопровода, водопровода, канализации, электрических сетей. На все работы ЕТК потратит 62,3 миллиона рублей.

«Потребители не испытают неудобств во время реконструкции. Все работы ведутся без отключения горячего водоснабжения. А в результате реконструкции мы получим совершенно новый современный участок теплотрассы. Как минимум 30 лет жители Пионерского не будут ни слышать, ни видеть, что здесь идут какие-то ремонтные работы», – рассказал заместитель главного инженера по эксплуатации АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» Александр Дорохов.

Сейчас на участке уже демонтировано более 70% старых трубопроводов и строительных конструкций. На стыке улиц Сулимова и Уральской уже прокладывают новые трубы. Кстати, они защищены пенополиуретановой изоляцией, оснащены системой оперативного дистанционного контроля.

«Особенность этих труб в том числе в наличии дистанционного контроля, который позволит быстро обнаруживать протечки в случае их возникновения. Соответственно, повреждения будут быстрее устранены, быстрее жители получат воду», – рассказал представитель подрядной организации Дмитрий Адаричев.

К сожалению, совсем без перекрытия дорог не обойтись. ЕТК согласовала в транспортном комитете мэрии Екатеринбурга перекрытие двух улиц. Сулимова закроют 15-20 июля – примерно на месяц. Улицу Учителей перекроют после открытия Сулимова. К 1 сентября все работы по реконструкции тепломагистрали будут закончены.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Дмитрий Бутаков

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