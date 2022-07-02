Вор-рецидивист обокрал воспитательницу детского сада

Мужчина украл кошелек у воспитательницы детского сада.

Накануне вечером в детском саду на улице Агрономической сработала тревожная кнопка. Это объяснялось тем, что, когда родители забирали детей, 37-летняя воспитательница вдруг спохватилась: пропал ее кошелек с деньгами и банковскими картами.

«Прибывшие по указанному адресу сотрудники задержали на месте 51-летнего мужчину, подозреваемого в краже кошелька с деньгами и банковскими картами у воспитательницы. Записи с камер видеонаблюдения подтвердили его причастность в содеянном. Инцидент произошел в вечернее время, когда детей забирали родители. Воспользовавшись моментом, злоумышленник незаконно проник на территорию дошкольного учреждения и совершил хищение», – рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

Задержанным оказался ранее судимый 51-летний уроженец города Шадринска Курганской области.

Как уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК Российской Федерации «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Фигурант помещен под стражу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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