Полиция устроила облаву в баре в центре Екатеринбурга (ФОТО)

Полиция устроила облаву в баре «Че почем» в центре Екатеринбурга – в отделение доставили 50 человек. «От жителей окружающих домов неоднократно поступали жалобы в связи с нарушением общественного порядка в районе бара», – объяснили в пресс-службе УМВД города интерес к заведению.

Несовершеннолетних в баре не нашлось, как и иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство, зато полицейские взяли мужчину, разыскиваемого по делу о краже. «В отношении 14 лиц составлены административные протоколы: за мелкое хулиганство – 12, два за распитие алкоголя в общественном месте. Один водитель был привлечен за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Пятеро граждан были задержаны в административном порядке», – сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в рейде приняли участие порядка 50 сотрудников полиции, включая бойцов спецподразделения «Гром» при Свердловском ОБНОНе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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