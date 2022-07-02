В Екатеринбурге открылся самый большой скейт-парк (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбурге проходит фестиваль RCC Extreme, приуроченный к открытию самого большого скейт-парка города – его площадь больше полутора тысячи квадратных метров.
Здесь есть рампы, кикеры, рейлы – все, что нужно тем, кто катается на скейтбордах, ВМХ, трюковых самокатах.
С утра на площадке фестиваля прошли показательные выступления спортсменов-экстремалов в разных дисциплинах, а вечером профессионалы выполняли трюки на мотоциклах.
Экстрим-фестиваль RCC
Закончится RCC Extreme выступлениями артистов – для екатеринбуржцев споют Feduk и Эльдар Джарахов.
После окончания фестиваля площадка будет доступна для всех желающих. Скорее всего, она проработает до конца лета.
Екатеринбург, Елена Сычёва
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