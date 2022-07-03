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Воскресенье, 3 июля 2022, 10:32 мск

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Рабочие забыли огородить тротуар – пешеходы бросаются под колёса (ВИДЕО)

В Екатеринбурге на улице Куйбышева возле спортивного комплекса «Юность» идёт ремонт. Рабочие разбирают коммуникации, проложенные под тротуаром, пройти там нельзя, однако никаких аншлагов и выгородки нет, а ближайший переход на другую сторону улицы находится в 200 метрах, поэтому пешеходы практически бросаются под колёса, обходя препятствие по проезжей части. Работники фирмы, которая ведёт ремонт, пояснить ничего по существу не смогли.

Пешеходы в опасности

Напомним, вся улица Куйбышева перекопана именно в части тротуаров. В пресс-службе мэрии не смогли назвать сроков завершения работ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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