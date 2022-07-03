Вадим Самойлов на музыкальном байкфесте анонсировал новый мощный проект (ФОТО, ВИДЕО)

В выходные в Свердловской области под Асбестом прошёл музыкальный АМОРок-фест. Первый свадебный фестиваль, который не стал симбиозом мотопробега и рок-концертов. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», на площадке мероприятия перед зрителями со всего Среднего Урала выступили молодые рок-музыканты, начинающие группы, а хедлайнером феста выступила группа «ТимерТау».

Сюрпризом для зрителей и молодожёнов стало выступление известного рок-музыканта и саунд-продюсера, основателя группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова. Он узнал о свадебном байкпроекте и специально приехал, чтобы поздравить молодожёнов. Артист отметил, что всегда рад выступать для байкеров, поскольку дружба рок-музыкантов и байкеров – известная аксиома. Кроме того, Самойлов после выступления анонсировал новый проект, который он начинает на Урале, в частности – в Асбесте, родине музыканта. Как это было – смотрите в сюжете РИА «Новый День».

Байкерский фестиваль на Урале

Асбест, Елена Васильева, Дмитрий Бутаков

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