На Урале спустя неделю снова отпраздновали Сабантуй (ФОТО)

В Сысерти в воскресенье отметили Сабантуй – уже второй раз подряд. Первый прошёл неделю назад, но в Академическом районе Екатеринбурга.

На праздник приехали многие уральские политики и чиновники – мэры городов, включая екатеринбургского Алексея Орлова и нижнетагильского Владислава Пинаева, областные депутаты, в том числе спикер Людмила Бабушкина, министры регионального кабмина – глава минкульта Светлана Учайкина, например, оделась в национальные одежды, а вот Азат Салихов остановился на обрезе в стиле кэжуал.

Как и в прошлые выходные, на праздновании были скачки на лошадях, состязания с залезанием на столб, приготовление национальных блюд, в том числе чак-чака в самых разных вариациях, танцы. Также проходили соревнования по борьбе корэш.

Главными гостями праздника стали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и его коллега из Татарстана Рустам Минниханов. На Сабантуе они подписали «план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между регионами» – в сфере инвестиций, АПК, экологии, здравоохранении, культуре.

«Свердловская область и Республика Татарстан занимают лидерские позиции в социально-экономическом развитии среди регионов России. Мы давно и успешно развиваем взаимовыгодные экономические, гуманитарные и дружеские связи с нашими партнерами из Татарстана», – сказал Куйвашев.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук

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