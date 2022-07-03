ИКЕА официально объявила о последней распродаже (ФОТО)

Шведская компания ИКЕА официально объявила о распродаже перед окончательным закрытием. «С 5 июля в течение нескольких недель вы можете купить товары ИКЕА только на сайте. Товары будут продаваться до тех пор, пока они есть в наличии», – сообщили в сети.

Там уточнили, что доставку можно будет оформить только в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе. Также можно будет оформить самовывоз из официальных магазинов или пунктов выдачи Почты России и «Озон» – но также в городах, где есть магазины сети.

Напомним, на прошлой неделе началась закрытая распродажа для сотрудников компании, после чего маркет-плейсы и доски объявлений заполнили предложения о покупке популярных товаров из ИКЕА. Знаменитых акул, например, предлагали по цене до 50 тысяч рублей. Шведская компания заявила о приостановке деятельности в России с 4 марта, поводом стала спецоперация РФ на Украине. Время от времени в СМИ появлялись слухи о скором возобновлении работы ИКЕА в мае или сентябре, но они не подтвердились.

Екатеринбург, Елена Сычёва

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