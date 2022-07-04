На ЖБИ и в Березовском отключают воду на две недели

С сегодняшнего дня и до 17 июля город Березовский и микрорайон ЖБИ в Екатеринбурге на две недели остаются без горячей воды. Энергетики будут ремонтировать Ново-Свердловскую ТЭЦ. Она также питает Ленинский и Октябрьский районы, но их переключили на Свердловскую ТЭЦ, Среднеуральскую ГРЭС и котельную на ул. Гурзуфской. В этих домах горячая вода будет.

«В течение двух недель на станции будет проведена диагностика паропроводов острого пара, станционных газопроводов, ревизия и ремонт оборудования газораспределительного пункта, ремонт неотключаемой арматуры паропроводов. Запланирован обширный перечень мероприятий по улучшению эффективности работы охлаждающей циркуляционной системы станции, ремонт трубопроводов тепловой сети и питательной воды», – рассказали о предстоящих работах в пресс-службе ЕТК.

Добавим, также без горячей воды почти на неделю остался район Академический – здесь после опрессовок идет ремонт сетей.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»