Дорожники завершили ремонт на выезде из Екатеринбурга

Завершен ремонт трассы до Тюмени на выезде из Екатеринбурга. Как сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора», на участке трассы Р-351 18-23 км образовалась колея, было принято решение обновить асфальт. Этот отрезок пути должен был быть сдан в августе, но удалось сократить сроки работ и его уже ввели в эксплуатацию.

Для удобства автомобилистов график работы был составлен с учетом маятниковой миграции: в будни движение ограничивали с утра до вечера, в пятницу и воскресенье – до обеда, в субботу дорожники выходили на объект после обеда, чтобы дачники могли выехать на садовые участки без пробок», – отметили в Уралуправтодоре.

Плановая сдача объекта была намечена на середину августа, но по традиции Уралуправтодор закончил работы с опережением срока и ввел объект в эксплуатацию.

Екатеринбург, Марина Иванова

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