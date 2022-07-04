На Режевской трассе Ford смяло КамАЗом, водитель погиб (ФОТО)

На трассе Екатеринбург – Реж водитель машины Ford по неустановленной пока причине выехал на встречку и столкнулся лоб в лоб с грузовиком. 40-летний водитель иномарки скончался на месте.

По данным УГИБДД по Свердловской области, авария произошла около 9 часов утра на 24 километре указанной дороги. Водитель КамАЗа пояснил, что он ехал по своей полосе, когда неожиданно ему навстречу выехал Ford. Он применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Известно, что 40-летний владелец иномарки имел стаж вождения 6 лет, за нарушения ПДД привлекался 2 раза. У него будет взята кровь в ходе судебно-медицинской экспертизы, по результатам будет установлено, находился ли он в нетрезвом состоянии.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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