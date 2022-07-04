Из выставочника удаляют людей – все ради Мишустина (ФОТО)

Из выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» выводят посетителей и экспонентов за редкими исключениями – скоро начнётся визит премьера Михаила Мишустина, и павильоны в это время из соображений безопасности будут пусты. Людей запустят обратно уже в 16:00, спустя час после предполагаемого начала главной стратегической сессии, где будет выступать глава российского кабмина.
Выставка «Иннопром», напомним, проходит с 4 по 7 июля. Страна-партнёр этого года – Казахстан.
Екатеринбург, Елена Сычева
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