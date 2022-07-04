В Екатеринбурге судят туринца, который сжег работодателя (ФОТО)

В Екатеринбурге начали судить жителя Нижней Туры – он заживо сжег своего знакомого, у которого работал водителем. Поводом для конфликта стали проблемы с зарплатой – работодатель не выплачивал ее долгое время. А в итоге и вовсе сказал, что денег нет и не будет.

Тогда, по мнению следствия, утром 22 марта прошлого года обвиняемый взял канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и вылил её содержимое на входную дверь помещения, где находился мужчина, затем облил и его одежду, а затем поджег. Потерпевший получил ожоги 80% тела, он умер в больнице.

Судят жителя Нижней туры по «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершённое с особой жестокостью, общеопасным способом».

Фото СУ СКР по Свердловской области

Екатеринбург, Марина Иванова

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