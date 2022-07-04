На фестивале «ФишФабрик», который был под угрозой срыва, устроят перфомансы про свободу

С 8 по 10 июля в Екатеринбурге пройдет четвертый мультижанровый фестиваль «ФишФабрик». В этом году из-за отсутствия финансовой помощи не получилось позвать театры из других городов, поэтому в Центре современной драматургии пройдут кинопоказы, местные актеры покажут эскизы, а в один из вечеров устроят театрально-художественные перфомансы на тему внутренней и внешней свободы. Вход на все мероприятия фестиваля – свободный, но можно оставлять донаты.

Как рассказал «Новому Дню» главный режиссер Центра современной драматургии и организатор «ФишФабрик» Антон Бутаков, каждый год фестиваль старается обращаться к исследованию происходящих в мире событий. Например, в пандемию главной темой были разные проявления онлайн-формата. В 2022-ом «ФишФабрик» оказался на грани срыва: спонсоры, которые помогали ЦСД ранее, не смогли выделить денег. Поэтому в афише нет никаких спектаклей от приезжих гостей.

«Но все-таки фестиваль состоится. А может даже и в лучшем виде, потому что он будет направлен на эксперимент, – рассказал Антон Бутаков. – 9 июля будет такое событие – «Перфовечер», – которое мы делаем всем миром: будут артисты ЦСД, музыканты, художники. Это будут перфомансы, сложная исследовательская работа на несколько тем: «Внешняя и внутренняя свобода», «Разомкнутость» и «Художнику страшно». Кстати, многие художники почему-то отказались, потому что побоялись сегодня рассуждать на тему свобод. На закрытии фестиваля будет концерт симфонического камерного оркестра, прозвучат хиты Свердловского рок-клуба, ну и вообще будет насыщенный праздничный вечер».

В программе фестиваля также – три кинопоказа. В частности, зрители увидят документальный фильм Алексея Федорченко «Кино эпохи перемен» про съемки фильмов на провинциальной студии в середине 1990-х, а также художественный фильм Рината Ташимова «Второе солнце» про жизнь современной татарской деревни. «На показы придут создатели фильмов. А после каждого мероприятия мы будем делать обсуждение, что-то выдумывать, общаться со зрителем, что в обычной жизни ЦСД удается сделать нечасто», – отметил Бутаков.

Конечно, фестиваль не обойдется и без спектаклей. В рамках открытия зрители увидят последнюю премьеру ЦСД – «Елка у Ивановых» по одной из самых смешных и жутких пьес российского авангарда начала ХХ века (Александр Введенский). Кроме того, актеры ЦСД готовят два эскиза – по произведениям Чехова и Наринэ Абгарян.

На все мероприятия «ФишФабрик», за исключением премьеры спектакля, вход свободный. Но нужна предварительная регистрация, поскольку в ЦСД ограниченное количество мест. Зрители могут оставлять организаторам донаты.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»