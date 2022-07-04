Боррелиоз и другие инфекции обнаруживают у каждого второго исследованного клеща

В Свердловской области клещи покусали более 41 тысячи человек, среди пострадавших 7,5 тысячи детей. Все больше людей обращаются в больницы с подозрением на клещевые инфекции.

«С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 203 человека, диагноз подтвердился у 27 человек (в том числе у 5 детей). С подозрением на боррелиоз госпитализировано 424 человека, диагноз подтвердился у 132 человек (14 детей)», – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

На энцефалит в лабораториях исследовано около 25 тысяч особей клещей, вирус обнаружен в 315 пробах (1,3%). На боррелиоз исследовано 23,5 тысячи проб, возбудитель обнаружен в 9696 пробах (41,2%). Прочие инфекции обнаружены в 1-3% исследованных пробах.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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