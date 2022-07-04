Командующий ЦВО получит звание Героя России

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин получит звание Героя России. Такое же звание получит заместитель командующего восьмой армией Южного военного округа генерал-майор Эседулла Абачев. С таким предложением к президенту обратился глава Минобороны Сергей Шойгу.

«С вашим предложением о присвоении командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего восьмой армией Южного военного округа генерал-майору Абачеву званий Героя России согласен. Соответствующий указ президента сегодня же будет подписан», – заявил президент Владимир Путин на встрече с Шойгу после того, как глава Минобороны доложил об успехах в ЛНР. Кроме того, Путин предложил наградить всех военнослужащих, которые отличились в боях на Луганском направлении, в частности, в районах Лисичанска и Северодонецка.

Екатеринбург, Марина Иванова

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