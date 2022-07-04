Сотрудник ЧОПа с подельниками полгода выносил алкоголь и одежду из магазинов, которые должен был охранять

В Екатеринбурге перед судом предстанут сотрудник ЧОПа и пять его подельников, которых подозревают в кражах, совершенных организованной группой. По версии следствия, мужчины в течение полугода выносили из крупных магазинов, которые должен был охранять чоповец, алкоголь, одежду и бытовую химию. Общая сумма ущерба – 325 тысяч рублей.

Под следствием – шесть человек: младшему – 23 года, старшему – 47 лет. Один из них работал в частном охранном предприятии и должен был следить, чтобы покупатели не воровали в магазинах товары. Но с мая по ноябрь 2021 года мужчины сами вынесли из торговых сетей вещи на 325 тысяч рублей.

«Злоумышленники, используя специальные устройства, убирали с товара защитную маркировку, а всё украденное складывали в пакеты, обшитые специальной экранирующей тканью, которая позволяла им беспрепятственно проходить через рамки металлодетекторов мимо кассовой зоны. Всего на счету обвиняемых 55 эпизодов», – сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Чкаловский районный суд для рассмотрения по существу. До решения суда все обвиняемые помещены под стражу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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