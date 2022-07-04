Мишустин анонсировал новые меры поддержки промышленности на выставке «Иннопром»

Председатель правительства России Михаил Мишустин на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге рассказал, как отечественная промышленность будет преодолевать санкционный кризис.

В приветственном слове на главной сессии «Промышленный переход: опыт лидеров» премьер-министр заявил, что у России много друзей в мире, и это подтверждает представительство стран на «Иннопроме».

«Мы осмотрели экспозицию выставки, посетили стенды Казахстана, Узбекистана, Армении и Белоруссии. Нашим странам необходимо сообща укреплять макроэкономическую стабильность на пространстве Евразии, снижать зависимость от зарубежных поставок и развивать сотрудничество по выпуску собственной продукции. И у нас есть успешный опыт в этом», – сообщил Мишустин.

Далее глава правительства перешел к теме экономических санкций, которые обрушились на Россию весной 2022 года: «Санкционные барьеры и запреты кардинально изменили существующий порядок. Ни одной стране в мире и никогда больше нельзя гарантировать поставки важнейшей продукции из-за рубежа. А значит, нам нужно в сжатые сроки построить технологический суверенитет. Чтобы продолжить индустриализацию страны и ускорить развитие наукоемких производств, потребуется сформировать новые принципы. Сейчас необходимо обладать собственными компетенциями, ресурсами и технологиями. Это непростая, но посильная для России задача. Главное что у нас есть хорошие заделы, и это помогло нашей промышленности устоять. Избежать драматических сценариев, которые прогнозировали наши оппоненты. Да, есть определённый спад в отдельных отраслях. Но мы нигде не приблизились к критической отметке. Наоборот наблюдается ускорение темпов роста в электронике, фармацевтике и других отраслях».

Мишустин напомнил, что благодаря мерам государственной поддержки экономика России «пока остаётся в зеленой зоне». На дешевые займы для системообразующих предприятий было выделено 120 млрд рублей, а параллельный импорт позволил наладить новые логистические цепочки поставок сырья, материалов и комплектующих.

«Санкции подтолкнули нас к более активной структурной перестройке ключевых отраслей. Мы этим занимались много лет, но теперь задачи развития собственных производств и создание передовых компетенций стали одними из важнейших приоритетов государства. В сфере авиастроения максимально увеличиваем темпы перевода российских флагманских лайнеров на полностью отечественные комплектующие. Приступаем к активному расширению продуктовой линейки. На схожих принципах мы ведём коренную трансформацию автомобильной промышленности. Основные усилия направлены на формирование локальной компонентной базы для отечественных марок.

Россия не видит себя без мощного флота. У нас должно быть сильное кораблестроение. На наших верфях предстоит провести глубокую локализацию производства по всем типам судов, от атомных ледоколов и танкеров до небольших речных трамвайчиков. Задача относится и к судоремонту. Отмечу, что разработана программа собственного дизелестроения для оснащения морского и речного флота энергетическими установками.

Пандемия ярко показала, как важно обладать самодостаточной фармацевтикой. Мы справились с выпуском вакцин и лекарственных препаратов, но частично эти успехи базируются на импортных компонентах. Поэтому нам следует незамедлительно приступить к формированию технологической независимости по биологическим и химическим субстанциям, сырью и оборудованию», – сообщил премьер- министр.

Также Мишустин выделил четыре цели для развития отечественной радиоэлектроники. Во-первых, нарастить производственные мощности. Во-вторых, увеличить присутствие отечественной радиоэлектроники на внутреннем рынке с текущих 12% до 70% к 2030 году. В-третьих, повышать уровень локализации в отраслях экономики. И в четвёртых, активно разрабатывать отечественные средства автоматизированного проектирования. Сейчас в России формируются центры компетенций для замены зарубежного софта на отечественный, заверил Михаил Мишустин.

«Цель одна: перейти от догоняющей модели развития к опережающей. Только так мы вернём себе внутренний рынок и сможем интенсивно наращивать высокотехнологичный экспорт. Для достижения такого результата нужны новые инструменты поддержки. В том числе, стимулы для развития промышленной инфраструктуры. Скоро правительство РФ представит обновлённую модель промышленных кластеров. Компании-резиденты, которые смогут наладить производство продукции из перечня критического импорта, получат ещё больше преференций – в том числе доступ к долгосрочному финансированию, налоговые льготы и гарантии сбыта продукции. Ещё один важный механизм – так называемая промышленная ипотека. Мы будем предоставлять кредиты под 5% для приобретения готовых производственных площадок. Правительство также вводит две новые категории площадок: эко технопарки и эко промышленные парки. Они будут создаваться для переработки отходов и выпуска продукции из вторсырья», – анонсировал новые инициативы Мишустин.

Премьер-министр также сообщил, что необходимо пересмотреть политику подготовки высококвалифицированных кадров – ученых, конструкторов, инженеров, дизайнеров, технологов, программистов. Выращивать профессионалов нужно со школьной скамьи, заявил председатель правительства и предложил делать акцент на прикладное обучение будущих специалистов в вузах.

«Только так мы сможем добиться результатов и освоить технологии завтрашнего дня. У нашей страны огромный потенциал. Уверен, что совместными усилиями мы сможем его раскрыть в полной мере», – завершил выступление Мишустин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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