Две трети уральцев считают себя трудоголиками

Жители Свердловской области много работают и редко отдыхают – такие результаты показал опрос, который провела служба исследований hh.ru. 69% респондентов ответили, что считают себя трудоголиками, причем женщины так отвечали чаще мужчин. В тройке лидеров по профессиям – высший менеджмент (86%), сотрудники отдела продаж (78%) и закупок (74%).

Свердловчане находят у себя самые разные черты трудоголизма: 61% респондентов-трудоголиков отметили, что трудятся больше 8 часов в день, 60% работают в выходные, столько же имеют склонность к перфекционизму, 56% никогда не отключаются от рабочих чатов и почты.

Почти половина опрошенных трудоголиков требуют от себя сверхрезультатов в работе, 42% не были в отпуске более полугода. 37% опрошенных признали, что обычно им сложно прерваться и отвлечься от работы, а 28% постоянно думают и говорят только о работе. Кроме того, самооценка 28% свердловчан зависит только от успехов в карьере. Для 12% работа важнее сна и еды.

Как ни странно, положительно относятся к зависимости от работы треть опрошенных, но все же 57% не считают эту особенность положительной.

Екатеринбург, Марина Иванова

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