российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 июля 2022, 10:23 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В черте Екатеринбурга горит огромная свалка мусора (ФОТО)

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Горнистов сегодня утром вспыхнул пожар. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, загорелась свалка на общей площади 300 кв. м. Есть очаги открытого огня, а также тлеющие участки.

На месте работают пять пожарных машин и 17 спасателей. Угрозы перехода огня на здания нет. Пожарные принимают меры для локализации пожара, сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия,