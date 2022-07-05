В черте Екатеринбурга горит огромная свалка мусора (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Горнистов сегодня утром вспыхнул пожар. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, загорелась свалка на общей площади 300 кв. м. Есть очаги открытого огня, а также тлеющие участки.

На месте работают пять пожарных машин и 17 спасателей. Угрозы перехода огня на здания нет. Пожарные принимают меры для локализации пожара, сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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