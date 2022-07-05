Привязывала к кровати, выгоняла на мороз, била. Мать пойдет под суд за истязание дочери

В городе Кушве Свердловской области женщина пойдет под суд за то, что постоянно истязала свою дочь. По версии следствия, мать избивала восьмилетнюю девочку в течение полутора лет, с июля 2020-го до декабря 2021-го. Женщина могла выставить ребенка в легкой одежде в неотапливаемый сарай или холодную баню зимой и осенью. Когда уходила из дома на весь день, привязывала ребенка к кровати.

Матери вменяют сразу две статьи Уголовного кодекса РФ, пункт «г» часть 2 статьи 117 «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в материальной или иной зависимости от виновного» и старья 156 «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». Ей грозит до семи лет лишения свободы. Свою вину она признала полностью. Дело отправлено в суд.

Добавим, что факты насилия вскрыла межведомственная рабочая группа по взаимодействию в сфере защиты прав и интересов детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Как пояснил «Новому Дню» уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области, нередки ситуации, когда ребенок начинает плохо учиться, прогуливает занятия или попадается на мелком воровстве. «Начинают разбираться, почему так произошло, а там выясняется – насилие в семье», – отметил он.

Кушва, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»