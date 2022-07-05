К середине лета в Екатеринбург наконец придет жара: в выходные – до +29

В Екатеринбурге с завтрашнего дня начнет теплеть, а к концу недели наступит жара до +29 градусов.

«В начале второй декады июля вероятно усиление жары до 25-30°", – сообщает уральский гидрометцентр. Отметим, что это будут первые по-настоящему жаркие дни с начала лета в Свердловской области.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», завтра, 6 июля, будет еще прохладно: днем до +18 °C, пройдут дожди. С четверга температура начнет расти: 7 июля ожидается до +23 градусов, 8 июля – до +26. В субботу и воскресенье придет настоящая жара до +29 °C днем, дождей не будет. Начало следующей недели тоже будет жарким.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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