ЕВРАЗ отдаст 4,2 млрд рублей на развитие Нижнего Тагила

Нижний Тагил получит на свое развитие 4,2 млрд рублей отчислений от ЕВРАЗа. Дополнительное соглашение об этом подписали на ИННОПРОМе вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Трехстороннее соглашение предполагает поддержку следующих проектов:

– капитальный ремонт здания поликлиники Демидовской городской больницы, оснащение ее необходимым медицинским оборудованием;

– капитальный ремонт других больниц города и оснащение их необходимым медицинским оборудованием;

– разработка проектно-сметной документации на строительство многопрофильного стационара и поликлиники;

– подготовка разрешительной документации для реконструкция здания Нижнетагильского театра кукол;

– строительство крытого катка с искусственным льдом на ул. Красноармейской;

– строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Аганичева/Красноармейская;

– ремонт, реконструкция и содержание плотины старого демидовского завода;

– капитальный ремонт транспортного узла на Привокзальной площади с устройством стелы;

– реставрация многофункционального музейного центра на ул. Ленина, 1.

Помимо этого, соглашение предполагает выделение дополнительных средств на строительство моста через Тагильский пруд, капитальный ремонт Городского дворца детского и юношеского творчества и другие проекты.

«В этом соглашении особое внимание уделено улучшению состояния медицины Нижнего Тагила, – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – При этом средства по-прежнему будут идти и на улучшение инфраструктуры города, строительство новых спортивных и культурных объектов, поддержку спорта. Я уверен, что наши совместные усилия сделают жизнь в Нижнем Тагиле комфортнее и привлекут в него молодежь».

При участии ЕВРАЗа в Свердловской области планируется построить и отремонтировать социальные объекты на сумму около 15 миллиардов рублей.

«С новым соглашением начинается очередной этап совместной с ЕВРАЗом работы, который поможет городу обрести новые социальные объекты, вернуть первоначальный облик сооружениям, построенным много лет назад, станет реальным инструментом для того, чтобы повысить качество жизни тагильчан», – подчеркнул мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Как напоминает пресс-служба ЕВРАЗа, первое трехстороннее соглашение между властями Нижнего Тагила, области и ЕВРАЗом было подписано 6 сентября 2017 года. Благодаря соглашениям, заключенным ЕВРАЗом, правительством Свердловской области и администрациями Нижнего Тагила и Качканара, строится мост через Тагильский пруд, ведется капитальный ремонт Городского дворца детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле. Построены Дворец единоборств «ЕВРАЗ-Арена «Атлант», футбольный клуб «ЕВРАЗ-Арена «Олимп», лыжероллерная трасса «Звездочка» в Качканаре.

Екатеринбург, Елена Васильева

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