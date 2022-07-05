В Академическом районе появится подземная городская электричка (ФОТО)

На выставке «Иннопром-2022» подписано трехстороннее соглашение о строительстве железнодорожной линии по маршруту «Юго-Западный» в Екатеринбурге. Речь идёт о городской электричке, которая будет ходить по подземному тоннелю. Документ о сотрудничестве подписали глава Екатеринбурга Алексей Орлов, начальник СвЖД Иван Колесников и президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий.

Трассировка подземной городской электрички уже проработана филиалом РЖД – Свердловской железной дорогой. Протяжённость линии на территории Академического района составит 3,5 километра. Поезда пустят по тоннелю мелкого заложения. То есть это не метро в классическом понимании.

«Технология реализации проекта уже понятна, у РЖД в этом плане большой опыт. Вот в Москве есть идеология пересадочных узлов, куда приходят автобусы, трамваи, метрополитен и городская электричка. То же самое будет и в Екатеринбурге. Подземная городская электричка – это фактически бесшумный и очень быстрый транспорт на сегодня. Мы хотим, чтобы Академический район выглядел максимально красиво, поэтому оставляем наземное пространство под пешеходные и зеленые зоны», – прокомментировал Вениамин Голубицкий после подписания соглашения. По его словам, КОРТРОС предоставит землю под проект железнодорожной линии, а также будет участвовать в согласовании градостроительных решений. Пока проект городской электрички в Академическом находится на стадии проектирования. Голубицкий сообщил, что в ближайшие два года будет решён вопрос по началу строительства подземки.

Напомним, в Академическом также продолжается строительство трамвайной ветки, которая должна повысить транспортную доступность восьмого района Екатеринбурга. Трамвайная линия пройдёт от улицы академика Парина по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до трамвайного кольца на Волгоградской. Кроме того, в Академическом районе запустят троллейбусы на автономном ходу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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