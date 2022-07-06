В Екатеринбурге осудят застройщика, который обманул дольщиков на 60 миллионов рублей (ФОТО)

В Екатеринбурге в суд передано уголовно дело в отношении бизнесмена Алексея Голоснова, директора застройщика «Гранд-Инжиниринг». По версии следствия, он обещал дольщикам квартиры в строящемся доме в поселке Верхнее Дуброво, взял с людей более 60 миллионов рублей, но жилье так и не предоставил. Более того – одна и та же квартира продавалась разным людям по два и три раза.

«Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба от действий обвиняемого превысила 60 миллионов рублей. В общей сложности пострадало 24 человека», – сообщает сегодня пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

По версии следствия, Голоснов создал компанию «Гранд-Инжиниринг» и с сентября 2016 года по июль 2020 года заключал с дольщиками договоры инвестирования в строительство. Такие договоры, в отличие от договоров долевого участия, не регистрируются в Росреесте, то есть отследить сделки крайне сложно. Людям Голоснов обещал, что они за свои деньги получат квартиры в четырехэтажном доме в поселке Верхнее Дуброво в 30 километрах от Екатеринбурга. Но по факту ключи они так и не получили.

В областной прокуратуре дополняют, что Голоснов «неоднократно продавал жилье разным людям», то есть одна и та же квартира была перепродана несколько раз. При этом средств на завершение строительства у компании нет.

«По данному факту уголовное дело передано в Орджоникидзевский суд Екатеринбурга, мужчина обвиняется по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Данная статья предусматривает ответственность в виде десяти лет лишения свободы. В случае если причастность обвиняемого судом будет доказана, то он понесет наказание в соответствии с нормами уголовного законодательства», – сообщили в УМВД.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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