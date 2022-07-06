Мэрия сдает в аренду участок у «Золотого» автовокзала

Администрация Екатеринбурга начала поиск арендатора для земельного участка рядом с автовокзалом «Золотой», на ул. Белинского, 246. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Площадь участка – 16 тысяч 144 квадратных метра, он предназначен для развития инфраструктуры, примыкающей к автовокзалу. Срок аренды земельного участка – 10 лет 8 месяцев, а размер ежегодной платы – 14 миллионов 828 тысяч рублей. Аукцион пройдет 10 августа.

«Вовлечение данного земельного участка позволит увеличить территорию торгово-транспортного пересадочного узла как единого комплекса. Кроме того, аукционы являются одним из источников пополнения муниципального бюджета», – отметили в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Марина Иванова

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