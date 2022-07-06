Бурков заключил с Козицыным договор о сотрудничестве

Губернатор Омской области Александр Бурков и генеральный директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития научно-технического и инновационного потенциала.

Рабочая встреча главы региона и руководителя УГМК прошла в городе Верхняя Пышма (Свердловская область), где располагается штаб-квартира и основная производственная площадка компании – крупнейшего в России производителя меди, цинка, угля и драгоценных металлов.

Соглашение о сотрудничестве предполагает разработку и реализацию мероприятий, направленных на развитие Омской области, использование уникальных компетенций омских предприятий для нужд уральских промышленников, привлечение инвестиций для создания и внедрения новых образцов высокотехнологичной промышленной продукции.

Кроме того, стороны договорились о совместной разработке предложений по увеличению загрузки производственных мощностей предприятий УГМК, реализации кадровой политики и подготовке предложений по совершенствованию законодательной базы, касающейся выпуска инновационной продукции.

«УГМК – одна из крупнейших компаний России, и мы заинтересованы в сотрудничестве. Мы готовы поставлять предприятиям УГМК различную продукцию, тем более что структура экономики Омской области и Урала исторически пересекаются. По ряду направлений мы уже обсуждаем НИОКРы, очень важно развивать научный потенциал для создания инновационных видов продукции», – отметил губернатор Омской области Александр Бурков.

«Я уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным. В Омской области производят продукцию, которая востребована во многих секторах горно-металлургического комплекса. В ближайшее время наши специалисты отправятся в Омск, и мы уже сможем предметно разговаривать», – считает генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Отметим, что делегация Омской области во главе с губернатором приехала в Свердловскую область для участия в выставке «ИННОПРОМ-2022».

Екатеринбург, Елена Васильева

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