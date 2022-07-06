Мать, придавившую новорожденную дочку, осудили на 10 месяцев ограничения свободы

В Краснотурьинске осудили 34-летнюю женщину, которая пьяной легла спать со своей новорожденной дочкой и во сне случайно задавила ребенка. Суд назначил ей 10 месяцев ограничения свободы.

3 мая 34-летняя мать была пьяной и положила свою новорожденную дочку спать с собой на диване. Во сне женщина навалилась телом на малышку и сдавила ей грудную клетку. Девочка скончалась.

Суд признал мать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и назначил наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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