Касперский и его подельники продавали наркотики через Даркнет

Свердловское управление ФСБ России пресекло деятельность группировки, которая изготавливала и продавала наркотики через Даркнет. Первого участника группы – В. Касперского – оперативники задержали в феврале 2022 года, ему была отведена роль фасовщика и закладчика. У члена преступной группы был доступ к тайникам, где размещались более крупные партии наркотиков, которые он разбивал на части и прятал для потенциальных покупателей. При задержании у Касперского изъяли килограмм мефедрона. У его подельников – С. Злобина и Р. Хасанова было еще больше наркотиков с собой, когда их взяли оперативники.

Банда изготавливала запрещенные вещества на съемной квартире, при обыске там обнаружили больше 3,5 кг наркотиков и прекурсоров, а также лабораторного оборудования для его изготовления.

В отношении участников преступной группы было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Ревдинский городской суд признал Касперского виновным, следующие восемь лет он проведет в колонии, расследование дела в отношении Злобина и Хасанова продолжается.

Екатеринбург, Елена Сычева

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