Вандал попал в реанимацию после попыток сломать фонтан (ФОТО)

В Свердловской области пятеро вандалов разгромили фонтан в центре города Асбеста. Об этом сообщила мэр Наталья Тихонова. «По словам очевидцев, двое участников происшествия забрались на верхнюю чашу фонтана, в результате чего она рухнула, придавив одного из них. Пострадавший в реанимации», – сообщила Тихонова.

По ее словам, всего вандалов было пятеро, но четверо сбежали, их сейчас разыскивают сотрудники полиции города. «Проведу встречу с начальником полиции Асбеста по поводу усиления патрулирования центра города в ночное время. Фонтан, разумеется, будем восстанавливать», – добавила Тихонова.

Екатеринбург, Елена Сычева

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