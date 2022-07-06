В Екатеринбурге лжеминеры атаковали ТЭЦ

Свердловские энергетики получили анонимный сигнал о том, что заминированы теплостанции. Сообщение пришло на почту представителя пресс-службы компании, рассказали «Новому Дню» в свердловском филиале «Т Плюс».

Специалисты компании срочно связались со штабом МЧС и полицией. Правоохранители начали масштабную проверку. Как отмечают энергетики, ситуация никак не повлияла на обеспечение жителей горячей водой. Оборудование работает в штатном режиме.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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