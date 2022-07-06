Полицейский отказался ехать на вызов об избиении – пострадавший скончался

В Екатеринбурге проводится проверка в отношении сотрудника полиции, майора, который проигнорировал пять звонков с просьбой о помощи – речь идет о ситуации в конце мая, когда четверо «южан» напали на 46-летнего екатеринбуржца Алексея Казанцева и стали избивать его. Спустя трое суток в реанимации пострадавший умер, а главный подозреваемый Сунатулло Манонов сбежал в Таджикистан.

«Собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет предусмотренное законом наказание, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Жена погибшего Наталья Казанцева отметила, что будет рада, если виновных накажут. «Остальных южан отпустили на свободу. Следователь мне сказал: «Они же его не били». Это как так?! Они все равно соучастники! Они могли разнять их, спасти Алексею жизнь. Про полицейского, честно говоря, от вас узнала. Хорошо, что хоть кого-то накажут. Они до последнего не реагировали на вызовы, а потом перенаправили все в Росгвардию. Человека убили, а ответственных – нет», – приводит ее слова «КП-Екатеринбург».

Екатеринбург, Елена Сычева

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