В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Дальневосточную

Сотрудники МУП «Водоканал» с 25 июля ограничат движение транспорта по улице Дальневосточной на Уктусе – около дома № 1 на улице Жуковского. На этом участке начнется строительство водопровода. Ограничения продлятся до 21 августа 2022 года, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут в этом районе.

С 22 июля по 5 августа в связи с проведением работ по строительству сетей водоснабжения также будет закрыт проезд по улице Степана Разина в районе дома № 2. Транспорт будет направлен по улицам Декабристов, 8 Марта и Народной Воли.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»