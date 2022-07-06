В Невьянске поймали банду грабителей садовых домиков (ФОТО)

В Невьянске будут судить четырех молодых парней, которые грабили садовые домики в коллективных садах. Сообщники вскрывали двери гвоздодерами и вытаскивали металлические предметы, которые впоследствии сдавали в пункты приема металлолома.

Как сообщили в областном следственном комитете, всего в уголовном деле зафиксировано 11 краж, которые были совершены весной 2022 года. Пострадавшим гражданам был причинен ущерб на сумму более 70 тысяч рублей.

«Фигурантов задержали сотрудники уголовного розыска ОВД Невьянска. В беседе со стражами порядка молодые люди запираться не стали, рассказав все точные обстоятельства хищений из садовых домиков. Никто из подозреваемых ранее в поле зрения полиции не попадал. Некоторые из них обучаются в местном средне-специальном образовательном учреждении. Стоит отметить, что большой выгоды для себя обвиняемые не извлекли, сдавая похищенные ими вещи в пункты приема металлического лома за очень небольшие деньги, которые впоследствии тратили на личные нужды», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Четверым подозреваемым, в зависимости от роли каждого, предъявлены обвинения по статье 158 УК РФ. В СК добавили, что во время следствия у обвиняемых было изъято украденное имущество на сумму 44 тысячи рублей. Остальной ущерб подельники возместили добровольно.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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