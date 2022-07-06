В Екатеринбурге самокатчик без шлема получил тяжелые травмы головы (ФОТО)

В Екатеринбурге иномарка на перекрестке сбила екатеринбуржца, ехавшего на электросамокате. 27-летний мужчина получил серьезные травмы головы и перелом голени, он был доставлен в больницу.

По данным городского ГИБДД, авария случилась сегодня в 7 часов утра около дома № 61 по улице Крауля. Полицейские установили, что водитель «Шкоды Октавия» при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу самокатчику, который пересекал перекресток прямо. Также выяснилось, что у пострадавшего мужчины был электросамокат Kugoo мощностью 350 Вт – такое транспортное средство приравнивается к мопеду, а, значит, водитель был обязан передвигаться в шлеме. За данное нарушение самокатчику вынесли постановление. Водитель иномарки получит штраф за невыполнение требования ПДД.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает владельцев электросамокатов с высокой мощностью двигателя неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, передвигаться в застегнутом мотошлеме и, желательно, в защитной экипировке. Водителям транспортных средств требуется быть внимательными при проезде регулируемых перекрестков. При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора необходимо уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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