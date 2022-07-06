В Сысерти Kia на скорости 150 км/ч врезалась в опору моста, водитель погиб (ФОТО)

Под Сысертью автомобиль Kia на огромной скорости врезался в опору моста. Водитель не был пристегнут и погиб на месте. Известно, что за два года вождения он много раз нарушал ПДД.

По данным УГИБДД по Свердловской области, авария произошла около 9 часов утра на 158 км автодороги «подъезд к Екатеринбургу от М5 Урал». Водителю, жителю Сургута, было 38 лет.

«Мужчина имел стаж вождения менее 2 лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался 46 раз, в момент ДТП водитель не был пристегнут ремнем безопасности, в автомобиле находился один, возможно он уснул за рулем», – уточнили в ГИБДД.

При осмотре места происшествия обнаружен спидометр автомобиля, стрелка на спидометре замерла на отметке 150 км/ч, возможно именно такая скорость была в момент ДТП.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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